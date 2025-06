Swap Party

Benvenuti alla Swap Party, l’evento perfetto per dare nuova vita agli oggetti che non usate più! Scambiate ciò che non vi serve con qualcosa di interessante portato dagli altri, e scoprite i volontari del Repair Café pronti a riparare i vostri oggetti danneggiati. Con Nica Lorusso, tra giochi e divertimento, avrete l’opportunità di conoscere nuove persone e creare relazioni uniche. Un’occasione imperdibile per condividere, risparmiare e divertirsi insieme!

Swap party, mercatino del riuso - Unisciti a noi per il Swap Party, il mercatino del riuso che trasforma il tuo armadio in modo sostenibile! Porta i tuoi abiti e accessori in buone condizioni e scambiali con altri capi.

Scambia, scegli, sorseggia! Sabato 21 giugno, dalle 11:00 alle 14:00, una nuova iniziativa ti aspetta in Via della Maddalena 50R (ex fruttivendolo)! Swap Party + Vintage Pop-Up Porta vestiti o piccoli oggetti che non usi più e scambiali con qualcosa di n Vai su Facebook

