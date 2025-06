Svolta storica in Francia Michele Kang prima donna presidente del Lione Ma il club è nel caos

Lione segna un nuovo capitolo nel calcio francese: Michele Kang, prima donna a ricoprire il ruolo di presidente con pieni poteri, si trova ora alla guida del club in un momento di grande incertezza. La sua missione? evitare una seconda retrocessione e riportare il club sulla strada della gloria. In un quadro di caos e sfide, questa storica svolta potrebbe cambiare il destino del Lione e riscrivere le regole del calcio femminile e maschile in Francia.

Lione, Michele Kang è la prima presidente donna con poteri di un club francese: il suo primo compito evitare una seconda retrocessione Un momento destinato a rimanere nella storia del calcio francese, che arriva però in una delle fasi più buie e complesse per uno dei suoi club più prestigiosi. Da oggi, lunedì 30 giugno

