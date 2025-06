Svolta per Osimhen scelta fatta | torna in Serie A

Dopo mesi di rumors e sussurri, la svolta tanto attesa è arrivata: Osimhen torna in Serie A! Il centravanti nigeriano, tra i bomber più richiesti sul mercato, ha scelto di riaccendere le speranze dei tifosi italiani. La sua decisione potrebbe rivoluzionare le strategie delle grandi big italiane, in particolare l'Inter, che ora si prepara a chiudere un colpo importante. È il momento di scoprire tutti i dettagli di questa operazione che promette scintille nel calcio italiano.

Sono diversi i bomber che orbitano intorno alla Serie A. La scelta è ricaduta sul centravanti nigeriano È tempo di alzare le temperature anche in sede di calciomercato, lì dove in questi giorni un valzer di attaccanti potrebbe andare ad infiammare l’ambiente. Hanno scelto Osimhen: torna in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.it In Serie A diverse big si stanno muovendo con l’Inter che proprio per il reparto avanzato in queste ore va in chiusura per l’affare legato a Bonny dal Parma. Le altre non stanno di certo a guardare col Napoli attivissimo per regalare a Conte l’uomo giusto da affiancare a Lukaku, il tutto con Lucca e Nunez principali candidati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta per Osimhen, scelta fatta: torna in Serie A

