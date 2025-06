Svolta in dirigenza | Tommaso Bianchini sarà il nuovo direttore generale

Il Napoli apre un nuovo capitolo con una mossa strategica: Tommaso Bianchini è stato nominato nuovo direttore generale. Questa svolta in dirigenza promette di rafforzare l'organizzazione del club, portando nuova energia e visione. Mentre il mercato si prepara a nuove sfide, la gestione interna si rivela fondamentale per il successo futuro. Il Napoli dimostra così di puntare in alto, investendo anche nelle figure di leadership più strategiche.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

