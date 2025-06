Svolta Gyokeres | queste parole sono un monito anche per Milan e Juve

Le parole di Gyokeres sono un monito anche per Milan e Juve, due grandi club che sognano in grande. Quando un obiettivo sembra a portata di mano, la realtà può colpirli duramente, ricordando che non tutto ciò che appare possibile lo è davvero. La trattativa per il talento ungherese si complica, e il sogno di portarlo in Italia potrebbe essere più difficile del previsto. I prossimi giorni riveleranno se i desideri si trasformeranno in realtà o resteranno solo illusioni.

Quando un sogno inizia a sembrare concreto, spesso è il momento in cui arriva la realtà a sgonfiarlo. Milan e Juve continuano a guardare Gyokeres, ma è sorto un grosso problema Milan e Juve sono avvisate: per Gyokeres c’è un altro ostacolo enorme (Foto: Ansa) – serieanews.com Non tutte le suggestioni di mercato nascono per durare. Alcune sembrano prendere forma dal nulla, quasi per gioco, e poi svaniscono nel giro di qualche giorno. Altre, invece, crescono lentamente. Come quei sogni che all’inizio fanno sorridere e poi, col passare delle ore, iniziano a sembrare possibili. Ma ogni tanto succede anche il contrario: l’illusione cresce, si fa concreta, si veste di logica. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Svolta Gyokeres: queste parole sono un monito anche per Milan e Juve

In questa notizia si parla di: gyokeres - milan - juve - sono

Juventus, chi è Harder: l'alternativa al sogno (proibito?) Gyokeres, intrecci con Inter e Milan per Hojlund e Vlahovic - Il mercato dei grandi centravanti in Europa infiamma le vetrine delle big club, tra sogni proibiti e strategie audaci.

Il grande sogno del Milan (e di Allegri) è Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona con 97 gol all'attivo in 102 partite. Il club portoghese lo valuta 70 milioni. Sulle sue tracce anche Arsenal, Manchester United e Juventus. In lista ci sono pure Vlahovic, Mit Vai su Facebook

Colpo di scena nella corsa a Viktor #Gyokeres: la #Juve non è più sola! Secondo La Gazzetta dello Sport, sul bomber svedese è piombato con forza anche il #Milan: sarebbe il grande sogno di #Allegri ARTICOLO NEL PRIMO COMMENTO Vai su X

Svolta Gyokeres: queste parole sono un monito anche per Milan e Juve; Romano: “Gyokeres aspetta l’Arsenal, non c’è nulla al momento con Juve o Milan”; Acquisto record e Gyokeres in Serie A: game over Juve.

Gyokeres “stanco e tradito” dallo Sporting: può cambiare tutto. E la Juventus è alla finestra - Quello che va avanti da più tempo e che ha visto passare più episodi nel calciomercato 2024/25 è certamente. Come scrive calciomercato.com

Juventus, ci sono novità su Gyokeres - Importanti aggiornamenti sul futuro di Viktor Gyokeres, uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. ilbianconero.com scrive