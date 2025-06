Supply Chain senza confini | il 3 e 4 luglio due forum di approfondimento tra Nova Gorica e Gorizia

Il 3 e 4 luglio, Nova Gorica e Gorizia si uniscono in un evento straordinario: il forum “Supply Chain senza confini”. Due città, un obiettivo condiviso: rafforzare il dialogo e la collaborazione tra professionisti, istituzioni e giovani talenti nel settore della supply chain. Un’occasione unica per superare barriere e creare sinergie. Perché il futuro delle economie europee dipende dalla capacità di lavorare insieme, senza confini.

Due città, un solo obiettivo: promuovere il dialogo e la collaborazione tra professionisti, istituzioni e nuove generazioni. A unire i due territori, simbolicamente e concretamente, ci pensa il forum “Supply Chain senza confini”, organizzato da ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) e ZNS, l’associazione slovena del Procurement, all’interno del programma di eventi legati a Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della cultura 2025. Si parte mercoledì 3 luglio a Nova Gorica, con un’agenda di interventi di altissimo livello. Riflettori puntati sul professor Peter Kraljic, figura leggendaria del procurement internazionale: suo l’articolo rivoluzionario pubblicato su Harvard Business Review – “Purchasing must become Supply Management” – e sua la celebre matrice che ha ridefinito le strategie d’acquisto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Supply Chain senza confini”: il 3 e 4 luglio due forum di approfondimento tra Nova Gorica e Gorizia

