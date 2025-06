Supplenze e ruoli nella scuola TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO

Con l’arrivo dell’estate, il mondo della scuola si prepara a nuove sfide: supplenze, assunzioni e aggiornamenti cruciali per insegnanti precari e aspiranti. Mentre le vacanze si avvicinano, è fondamentale conoscere le scadenze di luglio e agosto per non perdere opportunità preziose. Ecco uno schema completo, sempre aggiornato, che ti guiderà passo dopo passo attraverso tutte le domande e i documenti necessari per il prossimo anno scolastico.

Supplenze e assunzioni a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per precari con servizio o aspiranti insegnanti: dopo il termine delle lezioni, il pensiero vola già al prossimo anno scolastico perché nei mesi estivi sono tante le incombenze, le decisioni da prendere, i siti degli Uffici Scolastici da monitorare. Ecco uno schema, che di volta in volta sarà aggiornato. L'articolo Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

