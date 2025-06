Supplenze docenti oggi 30 giugno scadono i contratti | ferie NASPI TFR A cosa ho diritto?

Oggi, 30 giugno 2025, rappresenta una data cruciale per tanti docenti con supplenze a termine: i loro contratti scadono e sono in attesa di conoscere i propri diritti. Cosa succede alle ferie non godute, alla disoccupazione NASPI e al TFR? È essenziale sapere come tutelarsi e quali benefici spettano. Scopriamo insieme le risposte più importanti per affrontare questa fase di transizione con sicurezza.

Oggi 30 giugno 2025 scadono numerosissimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Quali diritti per chi ha i mesi estivi scoperti da stipendio e contribuzione. Cosa sapere sulle ferie, la disoccupazione NASPI, il TFR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: giugno - scadono - contratti - ferie

Assistenza domiciliare, scadono il 6 giugno le domande per l'accreditamento - Fino al 6 giugno è possibile presentare le domande per l’accreditamento delle figure di Osa e Oss nell’ambito del progetto Home Care Premium 2025/2028, promosso dall’Inps.

FERIE RESIDUE 2023 DA FRUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell’anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere Vai su Facebook

Ferie 2023 non godute al 30 giugno 2025: contributi entro il 20 agosto 2025; Ferie non godute al 30 giugno, obblighi e sanzioni per i datori di lavoro.; Ferie non godute: scadenza il 30 giugno 2025, cosa si deve sapere.

Ferie assegnate senza avviso: quando scatta il risarcimento e cosa prevede la legge. SPECIALE con Miceli (Anief). LIVE Lunedì 30 giugno alle 17:00 - La questione delle ferie non godute dai docenti con contratto a termine al 30 giugno è diventata oggetto di numerosi pronunciamenti giurisprudenziali. Si legge su orizzontescuola.it

Supplenze docenti, oggi 30 giugno scadono i contratti: ferie, NASPI, TFR. A cosa ho diritto? - Oggi 30 giugno 2024 scadono numerosissimi contratti a tempo determinato, E’ stato un anno record di supplenze. Lo riporta orizzontescuola.it