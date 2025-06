Supplenze | calano di 2.104 unità 0,9% rispetto all’anno precedente il sostegno rappresenta il 59% del totale con un + 16% al 30 giugno in due anni I dati

Le supplenze scolastiche registrano una diminuzione di 2.104 unità rispetto all’anno precedente, segnando un calo dello 0,9%. Tuttavia, il sostegno mantiene un ruolo predominante, rappresentando il 59% delle supplenze totali, con una crescita del 16% al 30 giugno. Con 232.472 docenti supplenti impegnati nel 2023/24, emerge un quadro complesso e in evoluzione che richiede attenzione e analisi approfondite. Scopriamo insieme cosa significa questa tendenza per il futuro dell’istruzione.

Sono 232.472 i docenti supplenti che hanno ricoperto ruoli a diverso titolo nel 202324, è quanto si evince dai dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Abbiamo analizzato, come di consueto, i dati. Tutte le tabelle e i grafici sono stati elaborati dal Nostro Centro studi L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze: calano di 2.104 unità (0,9%) rispetto all'anno precedente, il sostegno rappresenta il 59% del totale con un + 16% al 30 giugno in due anni. I dati