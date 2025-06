Superman | una teoria assurda su Ultraman nel film di James Gunn

Prepariamoci a un universo DC rivoluzionato: James Gunn promette un Superman ricco di sorprese, con Ultraman tra gli antagonisti e un possibile colpo di scena legato al villain kryptoniano. Il film, il primo del nuovo DCU, si concentra sulle sfide di David Corenswet nei panni di Clark Kent, tra amori, dubbi e poteri straordinari. Ma cosa riserva il futuro? Scopriamolo insieme!

Superman di James Gunn includerĂ Ultraman tra gli antagonisti del film, e potrebbe esserci un colpo di scena molto sorprendente legato al villain kryptoniano. Primo film sul grande schermo del DCU di Gunn (dopo l’esordio della serie animata Creature Commandos), Superman è incentrato sull’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) che si trova ad affrontare i contraccolpi dell’opinione pubblica per alcuni dei suoi recenti atti eroici. Il Lex Luthor di Nicholas Hoult coglie l’occasione per colpire Superman, con una misteriosa figura mascherata che porta una “U” sul petto come uno degli scagnozzi chiave di Luthor contro l’eroe kryptoniano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it