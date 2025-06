Superman una clip rivela la nuova versione della scena di volo criticata dai fan | Prima non era finita

James Gunn ha finalmente svelato la versione definitiva della scena di volo di Superman, eliminando le critiche dei fan. La clip, condivisa di recente, mostra un’immagine più fluida e realistica dell’eroe in azione, cancellando i dubbi sul volto di David Corenswet. Una sorpresa che cambierà l’approccio dei fan al personaggio e alla sua rappresentazione cinematografica. Ora, il futuro di Superman si prospetta ancora più emozionante e coinvolgente.

In una precedente versione, lanciata per uno spot, la scena non aveva ancora tutti gli effetti visivi completati e per questo aveva scatenato polemiche Il primo spot televisivo di Superman presentava un'inquadratura dell'eroe che volava nell'Artico che era stata ampiamente criticata dai fan sul web; le critiche riguardavano il volto di David Corenswet che appariva decisamente strano rispetto al resto dell'inquadratura. Il regista James Gunn ha trascorso un bel po' di tempo online per rispondere alle domande dei fan e rassicurare tutti, e in una recente intervista ha rivelato di aver cambiato la sequenza utilizzata nel montaggio finale del film.