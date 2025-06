Superman | Nicholas Hoult racconta come gli altri Lex Luthor lo abbiano influenzato

Nel vasto universo di Superman, Lex Luthor si distingue come il villain più iconico e complesso. Nicholas Hoult, che presta il volto a Superman, rivela come l’influenza degli altri Lex Luthors lo abbia plasmato e ispirato nel suo ruolo. Un viaggio tra passato e presente, che svela come questa figura diabolica abbia attraversato decenni, influenzando non solo le trame, ma anche le interpretazioni di chi li interpreta, traendo forza dalla storia di un nemico senza tempo.

Lex Luthor ha avuto più spazio sullo schermo di qualsiasi altro cattivo di Superman. Dal suo debutto nelle pagine di Action Comics #23 del 1940 – in cui il supergenio dai capelli rossi complottava per mettere le nazioni della Terra l’una contro l’altra e diventare il padrone supremo del mondo – Luthor è apparso in tutto, dal serial cinematografico Atom Man vs. Superman del 1950 (interpretato da Lyle Talbot) e nel cartone animato Filmation The New Adventures Superman del 1966 (doppiato da Ray Ow). Superman (interpretato da Lyle Talbot) e nel cartone animato Filmation del 1966 The New Adventures of Superman (doppiato da Ray Owens), fino a Superman: The Animated Series (doppiato da Clancy Brown) e alla recente interpretazione cinematografica (Jesse Eisenberg) nel sequel Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e in Justice League del 2017. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman: Nicholas Hoult racconta come gli “altri Lex Luthor” lo abbiano influenzato

In questa notizia si parla di: superman - luthor - nicholas - hoult

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali - In attesa del debutto del trailer di Superman, tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor.

Nicholas Hoult voleva essere Superman... finché non ha visto David Corenswet brillare sotto un raggio di sole! Ora sarà il suo Lex Luthor. Nell'articolo, il retroscena del loro provino! #Superman #DCU #NicholasHoult #DavidCorenswet Vai su Facebook

Translate postnicholas hoult ha letto questo tweet e si è fatto pure biondo come se non potessi essere più infossato (lo sono dai tempi di skins) Vai su X

Nicholas Hoult: «Ho fatto il provino per Superman. È stato imbarazzante»; Superman: Nicholas Hoult parla dell’audizione contro David Corenswet; Superman, Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU: lo ha svelato il capo dei DC Studios.

Superman’s Nicholas Hoult Reveals How Other Lex Luthor Actors Influenced His Version - While Jon Cryer and Michael Cudlitz have recently played versions of Lex Luthor in The CW series Supergirl and Superman & Lois, respectively, Hoult recalled growing up with Hackman’s Luthor and ... Da comicbook.com

Nicholas Hoult: l’attore ha fatto il provino per il ruolo di Superman prima di essere scelto come Lex Luthor - Nicholas Hoult è uno dei protagonisti del nuovo ed attesissimo film di Superman diretto da James Gunn. Secondo filmpost.it