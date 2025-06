Superman nasconde la sua identità con occhiali ipnotici secondo james gunn

Superman nasconde la sua vera identità con occhiali ipnotici, secondo James Gunn, segnando un'evoluzione nel travestimento di Clark Kent nel nuovo universo DC. Il recente film dedicato al Superman moderno rivisita il classico identikit, mettendo in luce una versione più fedele alle origini fumettistiche. La rappresentazione si concentra sulla doppia vita del protagonista, andando oltre i semplici accessori. Il ruolo di Clark Kent emerge così come un elemento chiave nella narrazione, rivelando nuove sfumature del personaggio...

il ruolo degli occhiali ipnotici come elemento narrativo. una spiegazione ispirata ai fumetti. Durante una conversazione con il noto scrittore di fumetti Tom King, il regista James Gunn ha confermato che la mascheratura di Clark Kent va oltre l'uso di semplici accessori.

