SUPERMAN | L’UOMO DEL DOMANI in mostra al castello di Rimini

Superman, l’uomo del domani, torna protagonista di un’esposizione imperdibile al Castello di Rimini. Celebrato al Cartoon Club & RiminiComix – il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games – questa mostra rende omaggio a un'icona intramontabile della cultura pop. Dalle sue origini kryptoniane alle molteplici incarnazioni, Superman continua a ispirare generazioni: un eroe che non smette di stupire e di sognare.

Cartoon Club & RiminiComix – il Festival Internazionale del Cinema d’animazione, del fumetto e dei games – dedicherà delle speciali iniziative a un personaggio chiave della cultura pop, la cui fama è – senza esagerare – leggendaria. Molti sono i nomi legati al suo mito: Kal-El, Clark Kent, l’Uomo d’Acciaio, l’Uomo del Domani, l’Ultimo Figlio di Krypton. Ma tutti lo conoscono come Superman. Il personaggio DC, proveniente dal pianeta Krypton, è anche il primo supereroe al mondo, e quindi archetipo di una figura che ha segnato la storia e la fortuna del fumetto e ha dato vita al dirompente fenomeno del genere supereroistico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - “SUPERMAN: L’UOMO DEL DOMANI” in mostra al castello di Rimini

In questa notizia si parla di: uomo - superman - mostra - castello

Superman debole di james gunn risolve un problema storico del uomo d’acciaio - Con l’uscita imminente di Superman, primo capitolo della nuova fase del DC Universe, James Gunn presenta un Superman vulnerabile e umano, risolvendo un problema storico del personaggio.

Superman l'uomo del domani: la mostra a Rimini; SUPERMAN – la mostra dedicata al leggendario supereroe, a Cartoon Club & RiminiComix; Rumor: Un trailer di The Elder Scrolls 6 starebbe circolando dentro Microsoft.

Superman si prende la scena al Cartoon Club & RiminiComix - Superman è pronto a prendersi la scena al Cartoon Club & RiminiComix. Secondo msn.com

Superman non è affatto entusiasta di Krypto nella nuova clip del reboot DCU - I DC Studios hanno rilasciato una nuova clip estesa di Superman di James Gunn, in cui l'Uomo d'Acciaio rimprovera Krypto per aver distrutto la Fortezza della Solitudine. Da msn.com