Superman | il rapporto tra Mister Terrific e Superman sarà Un po’ scontroso

Il rapporto tra Mister Terrific e Superman si prospetta complesso e ricco di tensione, tra scontri di potenza e astuzia. Mentre l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet incarna la forza suprema, Edi Gathegi’s Mister Terrific emerge come il cervello e l’anima della squadra, con un’intelligenza e un talento che lo rendono un alleato inestimabile. Questa dinamica promette una narrazione avvincente che cambierà le sorti dell’universo DC.

L’Uomo d’Acciaio di David Corenswet sarà anche “l’essere più potente del pianeta Terra”, come dice il Lex Luthor di Nicholas Hoult in Superman, ma il Mister Terrific di Edi Gathegi è il più intelligente. Genio dell’inventiva, atleta di livello olimpico, guru tecnologico e creatore di un’azienda di abbigliamento cibernetico nei fumetti, Michael Holt è – in una parola – formidabile. Parte della squadra di metaumani sponsorizzata dall’azienda e conosciuta provvisoriamente come “Justice Gang”, insieme alla guerriera alata Hawkgirl (Isabela Merced) e alla Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Mister Terrific è uno dei supereroi di Metropolis la cui ragion d’essere può essere riassunta in due parole: “Fair Play”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it