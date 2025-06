Supercoppa Europea | tifosi Spurs in Giardin grande francesi al Parco Moretti

L’atmosfera si infiamma a Udine, dove i tifosi degli Spurs e dei parigini si preparano a vivere una notte di grande calcio. Con il Giardin Grande e il Parco Moretti pieni di entusiasmo, l’attesa cresce per la sfida che promette spettacolo e passione. Mercoledì 13 agosto, la Supercoppa Europea prenderà vita: un evento imperdibile per gli appassionati di tutto il continente, che non vedono l’ora di scoprire chi alzerà il trofeo.

Udine attende con impazienza la Supercoppa Europea, in programma mercoledì 13 agosto alle 21 allo Stadio Friuli, che vedrà in campo il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham Hotspur, che ha conquistato l’Europa League. Molte le iniziative in accompagnamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Supercoppa Europea non è solo una sfida calcistica, ma un'opportunità unica per Udine di brillare sulla scena internazionale.

