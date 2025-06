Superalcolici a minorenni schiamazzi notturni e possesso di droga | raffica di denunce

Un weekend intenso per i carabinieri di Comacchio, impegnati in un massiccio controllo della movida locale. Tra schiamazzi notturni, possesso di droga e consumo di superalcolici da parte di minorenni, sono state emesse numerose denunce. Un intervento deciso volto a tutelare la sicurezza dei giovani e delle comunità . La lotta contro comportamenti rischiosi prosegue senza sosta, perché il benessere di tutti è una priorità .

Weekend di controlli a tappeto per i carabinieri di Comacchio impegnati, tra le serate del 28 e 29 giugno, in un servizio straordinario di monitoraggio del territorio. L’obiettivo: garantire sicurezza nei luoghi della movida e prevenire condotte pericolose, in particolare tra i più giovani. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

