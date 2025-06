Super Trofeo Lamborghini il Vincenzo Sospiri Racing protagonista anche a Spa

Il Super Trofeo Lamborghini porta adrenalina e emozioni irresistibili, e a Spa il protagonista è stato certamente Vincenzo Sospiri Racing. La coppia formata da Paul Levet e Adam Putera ha dominato il weekend conquistando due podi nel prestigioso Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo, rafforzando la loro posizione e regalando spettacolo agli appassionati. Un risultato che testimonia l’eccellenza di un team sempre più competitivo e determinato a lasciare il segno nel motorsport internazionale.

