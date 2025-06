Sumy è il nuovo obiettivo di Mosca Kiev preoccupata per il reclutamento di adolescenti spie

Sumy 232: il nuovo obiettivo di Mosca. La città ucraina, a soli 20 km dal confine russo, si trova al centro di una crescente tensione, con le forze russe che schierano circa 50mila soldati. Preoccupate per il reclutamento di adolescenti come spie e per le operazioni di intelligence, le autorità ucraine temono un escalation che potrebbe avere ripercussioni su tutta la regione. La situazione resta critica e in continuo sviluppo.

La città ucraina di Sumy, a soli 20 chilometri dal confine con la Russia, è il nuovo obiettivo delle forze armate russe. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Mosca ha concentrato circa 50mila soldati nella regione, con un rapporto di forze stimato intorno a tre a uno rispetto alle

Pesante attacco russo nella notte contro tutte le città ucraine. Prima sono arrivati numerosi droni, poi missili balistici. Sono stati segnalati bombardieri Tu160 in volo sul Caspio, da cui in genere lanciano missili cruise. Bombe anche su Kiev. Ci sono stati due inc

