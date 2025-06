Sul blocco dei voli nel nord Italia per ora non sappiamo molto Se non che sta facendo saltare i nervi a Enav e Tim

Il blocco dei voli nel Nord Italia sta creando un clima di incertezza e frustrazione, con ENAV e TIM impegnate in un acceso scambio di accuse. Mentre l’indagine di ENAC cerca di fare luce sulla vicenda, rimane ancora tutto da chiarire sulle responsabilità del centro di controllo di Milano. In questo scenario di tensione, la trasparenza diventa essenziale: solo così potremo tornare a volare con fiducia e serenità .

In attesa dei risultati di un’indagine avviata da Enac, non c’è ancora chiarezza sulle responsabilitĂ legate al centro di controllo di Milano. E c'è uno scambio di accuse sulla causa del blackout. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sul blocco dei voli nel nord Italia per ora non sappiamo molto. Se non che sta facendo saltare i nervi a Enav e Tim

In questa notizia si parla di: blocco - voli - nord - italia

Traffico aereo, ritardi anche a Pisa e Firenze per il blocco dei voli nel Nordovest - Il caos si diffonde tra i cieli italiani: i ritardi a Pisa e Firenze si moltiplicano a causa di un grave guasto al centro radar di Milano, gestito da Enav.

Sembra che il disastroso blocco (320 voli cancellati) del traffico aereo nel nord Italia sia dovuto al deterioramento della velocitĂ di trasmissione dati tra le varie sedi operative @ENAVSpA Si sono rotti i collegamenti, gestiti da Tim, principali e quelli di riserva Vai su X

Guasto al centro radar, bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia, da Milano a Torino: «Per ora è impossibile atterrare e decollare» Venezia al momento non è interessata al blocco. Vai su Facebook

Sul blocco dei voli nel nord Italia per ora non sappiamo molto. Se non che sta facendo saltare i nervi a Enav e Tim; Cos’è successo sabato sera ai voli in Nord Italia; Caos voli Nord Italia. Enav: problema connettività garantita da Tim. La replica: estranei ai fatti.

Guasto al centro radar nel nord Italia, 300 voli sospesi a Milano, Bergamo, Torino, Genova. Che cosa è successo? - 40 di ieri sera 28 giugno con un altro stop nella notte, oltre 300 voli cancellati, tornati all'aeroporto di partenza o atterrati in aeroporti limitrofi. Scrive vanityfair.it

Blocco aeroporti Nord, Enav “accusa” Tim: “Avaria radar per connessione in down”. La replica: “Estranei” - A distanza di oltre 15 ore dal “buco” che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri in uno dei primi week end di vacanze estive, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo ha spiegato che tutto è ... Segnala ilfattoquotidiano.it