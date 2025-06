Suicidi in carcere allarme di Mattarella | Bisogna fermarli è un' emergenza sociale

Il dramma dei suicidi in carcere rappresenta un’emergenza sociale che non possiamo più ignorare. Il Presidente Mattarella lancia un appello urgente, sottolineando la necessità di interventi concreti per tutelare i diritti umani e il rispetto della Costituzione. Con 232 casi, questa crisi richiede azioni immediate e un impegno condiviso per salvare vite e restaurare dignità nelle strutture penitenziarie. È tempo di agire con decisione e responsabilità.

Mattarella lancia un appello sul dramma dei suicidi in carcere: "È un'emergenza sociale. Serve intervenire per rispetto della Costituzione e del lavoro della Polizia Penitenziaria".

Suicidi in carcere, allarme di Mattarell: "Bisogna fermarli, è un'emergenza sociale" - Il dramma dei suicidi in carcere solleva un allarme drammatico e inascoltato. Mattarella denuncia con fermezza questa emergenza sociale, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per tutelare i diritti umani e il rispetto della Costituzione.

"È drammatico il problema dei #suicidi nelle #carceri che da troppo tempo non dà segni di arresto: si tratta di una vera emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porre fine immediatamente a tutto questo. Deve essere fatto per rispetto della valor

