Suicidi in carcere allarme di Mattarell | Bisogna fermarli è un' emergenza sociale

Il dramma dei suicidi in carcere solleva un allarme drammatico e inascoltato. Mattarella denuncia con fermezza questa emergenza sociale, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per tutelare i diritti umani e il rispetto della Costituzione. Sono 232 le vittime che chiedono risposte immediate, perché ogni vita conta e la società non può più ignorare questa grave realtà. È tempo di agire, perché nessuno deve essere lasciato solo.

Mattarella lancia un appello sul dramma dei suicidi in carcere: “È un'emergenza sociale. Serve intervenire per rispetto della Costituzione e del lavoro della Polizia Penitenziaria”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Suicidi in carcere, allarme di Mattarell: "Bisogna fermarli, è un'emergenza sociale"

In questa notizia si parla di: suicidi - carcere - emergenza - sociale

"È drammatico il problema dei #suicidi nelle #carceri che da troppo tempo non dà segni di arresto: si tratta di una vera emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porre fine immediatamente a tutto questo. Deve essere fatto per rispetto della valor Vai su X

Il suicidio di un agente della polizia penitenziaria a Secondigliano, in un anno segnato da 33 casi analoghi tra i detenuti, rende evidente la necessità di affrontare con urgenza le condizioni di sofferenza psicologica diffuse all’interno degli istituti penitenziari, tra Vai su Facebook

Suicidi in carcere, allarme di Mattarell: Bisogna fermarli, è un'emergenza sociale; Mattarella: 'Ormai insostenibile il sovraffollamento delle carceri'; Allarme Carceri, Mattarella: numero suicidi drammatico, porre fine a emergenza sociale.

Carceri, il monito di Mattarella: «Inaccettabile sovraffollamento. Numero suicidi drammatico, porre fine a emergenza sociale» - «È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. Da msn.com

Carceri, Mattarella “Insostenibile sovraffollamento, emergenza suicidi” - E’ drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto – ha spiegato il presidente della Repubblica - Scrive italpress.com