Suggestioni riflessioni e immaginazione | UlisseFest torna ad Ancona Il programma delle prime due giornate

UlisseFest torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025, portando con sé un universo di suggestioni, riflessioni e immaginazione. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 20 mila visitatori, l’evento si conferma come un’occasione unica per riscoprire la città attraverso incontri, concerti, spettacoli e laboratori. Ancona si trasforma in un palcoscenico vibrante dove le menti creative si incontrano e l’arte si intreccia con la cultura, ispirando tutti a sognare e immaginare nuovi orizzonti.

ANCONA – Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 20 mila presenze, UlisseFest torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025 per la sua seconda edizione dorica e l’ottava complessiva. Incontri, concerti, spettacoli, workshop, laboratori e una città che si conferma un palcoscenico ideale per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - ulissefest - torna - suggestioni

UlisseFest Ancona 2025, 100 ospiti per 40 eventi: il programma - Ancona si prepara a vivere un’estate indimenticabile con l’UlisseFest 2025, un evento che promette emozioni e scoperta grazie a oltre 40 appuntamenti e più di 100 ospiti di calibro.

UlisseFest, la Festa del Viaggio torna ad Ancona a luglio 2025; UlisseFest torna ad Ancona per l’estate 2025: 3 giorni di cultura, spettacolo e viaggio diffuso; UlisseFest 2025, tre giorni per celebrare il viaggio e lo stupore.

UlisseFest 2025 ad ancona, tra arte, musica e viaggio tra il 4 e il 6 luglio - UlisseFest ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025 unisce cultura, musica e arte con ospiti come Licia Colò, Luca Calvani e Max Gazzè in luoghi storici come la Mole Vanvitelliana e l’Arena sul Mare. Si legge su gaeta.it

Incontri, concerti, spettacoli per UlisseFest ad Ancona - MSN - Incontri, concerti, spettacoli, workshop e una città che si conferma un luogo perfetto per stare insieme. Lo riporta msn.com