Sudafrica-Italia Test Match rugby 2025 | orario programma tv streaming

Il secondo test match tra Sudafrica e Italia nel 2025 si avvicina, con gli Azzurri pronti a sfidare i Springboks sabato alle 17:10 al Loftus Versfeld di Pretoria. Un'occasione cruciale per valutare il livello della nazionale italiana contro una delle squadre più forti al mondo, dopo la brillante vittoria contro la Namibia. Come ha sottolineato Gonzalo Quesada, l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e affrontare questa sfida come un vero banco di prova.

Secondo test match per l'Italia di Gonzalo Quesada sabato prossimo, quando alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria sfiderĂ il Sudafrica. Una partita ben piĂą dura rispetto a quella vinta nettamente contro la Namibia e una prova importante per capire quale sia il gap con le migliori nazionali al mondo. Come ha sottolineato, infatti, Gonzalo Quesada dopo la vittoria contro la Namibia "nessuno nel gruppo pensa che ci si possa rilassare dopo questa vittoria. Il Sudafrica è tutta un'altra cosa". Il ct azzurro dovrĂ fare a meno di Marco Riccioni e Leonardo Marin, entrambi usciti infortunati contro la Namibia e non recuperabili per i due test match contro gli Springboks.

