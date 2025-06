Sucic racconta | Qui all’Inter un gruppo stupendo Chivu ci ha motivati! Brozovic Perisic e Kovacic mi hanno detto di…

Petar Sucic, il giovane centrocampista dell’Inter, ha condiviso le sue prime emozioni in nerazzurro, sottolineando la calorosa accoglienza ricevuta e l’energia positiva del team. Con entusiasmo, racconta di come i compagni come Chivu, Brozovic, Perisic e Kovacic gli abbiano trasmesso motivazione e fiducia, rendendo più facile il suo inserimento in vista della sfida contro il Fluminense. È un debutto promettente che infonde ottimismo per il futuro.

Il nuovo centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, descrive le sue prime settimane in nerazzurro in vista del match col Fluminense. Intervistato da La Repubblica nel giorno di Inter Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Petar Sucic ha descritto come sono andate le sue prime settimane in nerazzurro. L’ACCOGLIENZA ALL’INTER – « È un gruppo stupendo. Quando sei nuovo, temi che qualcuno possa guardarti con sospetto, invece mi hanno accolto benissimo ». SUL MIO ASSIST A PIO ESPOSITO CONTRO IL RIVER PLATE – « Ho riguardato l’azione sul telefono. Potevo girarmi, ho saltato un avversario, ho trovato spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic racconta: «Qui all’Inter un gruppo stupendo, Chivu ci ha motivati! Brozovic, Perisic e Kovacic mi hanno detto di…»

Sucic: “Mungevo le mucche, ora con l’Inter sogno il derby con Modric” - Intervista al centrocampista croato: “Sono cresciuto in fattoria, nonna pagava la scuola calcio. repubblica.it scrive