Sub trovato morto a Foce Verde a Latina Luigi Tomasi aveva diverse ferite | potrebbe essere stato travolto da una barca

Tragedia a Foce Verde, Latina: Luigi Tomasi, sub esperto di 56 anni, è stato trovato morto sulla spiaggia con diverse ferite, forse causate dall’impatto con una barca. Dopo un’immersione pomeridiana, la moglie attendeva il suo ritorno senza successo. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico travolgimento in mare. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini sono in corso per stabilire le cause precise.

Luigi Tomasi, 56 anni, è stato trovato morto stanotte sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Il sub esperto si era immerso nel pomeriggio e la moglie era rimasta ad aspettarlo. In serata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca

In questa notizia si parla di: trovato - morto - foce - verde

Aulla: capriolo trovato morto in un terreno privato. Salvato cucciolo - Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara).

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca Vai su Facebook

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da; Sub disperso in mare a Foce Verde a Latina: trovato morto con muta squarciata e ferita alla testa; Tragedia al lido, sub muore durante un’apnea.

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Un sub è stato trovato morto stanotte sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Come scrive msn.com

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Luigi Tomasi, 56 anni, è stato trovato morto stanotte sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Riporta ilmessaggero.it