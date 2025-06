Sub muore durante un' immersione in mare dolore e sconforto a Valmontone e Palestrina

Tragedia in mare: Luigi Tomasi, appassionato subacqueo di 56 anni, ha perso la vita durante un’immersione a Foce Verde, suscitando dolore e incredulità tra i suoi cari e la comunità. La sua passione per la pesca subacquea si è trasformata in un tragico incidente che lascia un vuoto profondo. Un ricordo di coraggio e passione che resterà vivo nelle memorie di tutti.

Tragedia, ieri sera a Foce Verde dove Luigi Tomasi, 56 anni, valmontonese residente a Palestrina, è stato ritrovato morto qualche ora dopo essersi immerso per un’uscita di pesca subacquea, la sua grande passione. La tragedia è avvenuta al largo di Foce Verde, dove si era immerso per una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: palestrina - muore - durante - immersione

Sub muore durante un'immersione in mare, dolore e sconforto a Valmontone e Palestrina.

