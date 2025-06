Sub disperso in mare a Foce Verde a Latina | trovato morto con muta squarciata e ferita alla testa

Una tragica scoperta a Foce Verde, Latina: un sub disperso nel mare è stato ritrovato senza vita, con la muta squarciata e ferite alla testa. Si sospetta un incidente o qualcosa di più oscuro, mentre le autorità cercano risposte e testimoni. L’amico del disperso invita chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa a farsi avanti, per fare luce su questa vicenda che ha scosso tutta la comunità. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Continua a leggere.

È stata forse una barca ad uccidere un sub scomparso e trovato morto nella notte in zona Foce Verde a Latina. Ha la muta squarciata e ferite anche alla testa. L'appello di un amico che ha partecipato alle ricerche: "Cerchiamo testimoni e le sue boe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

