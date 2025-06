Su Sky si riaccende la magia di Wimbledon

su Sky si riaccende la magia di Wimbledon. Per gli appassionati di tennis e non solo, è il momento di immergersi nelle emozioni del terzo Slam dell’anno, con un’edizione storica che Sky trasmetterà in esclusiva fino al 2030. Con oltre 750 ore di diretta, tra partite e approfondimenti, preparatevi a vivere due settimane di sfide irresistibili e adrenalina pura, perché ogni colpo conta e la grande scena aspetta solo voi.

Per gli appassionati di tennis e non solo, è tempo di rivivere la magia di Wimbledon. Da oggi a domenica 13 luglio 2025 va in scena il terzo Slam dell'anno, 138° edizione dei Championships, che Sky garantirà tutti i giorni in esclusiva (la pay TV si è assicurata i diritti del torneo fino al 2030). La programmazione Sky per Wimbledon 2025. Con oltre 750 ore live tra partite e studi di analisi e commento, per due settimane di sfide di singolare e doppio del tabellone sia maschile che femminile, anche quest'anno Sky presenta una ricca copertura di Wimbledon. Il racconto del torneo londinese si svilupperà su 11 canali: SkySport Tennis, con l'intero programma del Centre Court.

