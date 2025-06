Stupro di gruppo in crociera | condannati a 10 anni gli studenti francesi fermati allo sbarco a Genova

Un episodio scioccante scuote l’opinione pubblica: la condanna di tre studenti francesi per uno stupro di gruppo avvenuto su una crociera. La sentenza si basa su prove concrete, tra cui il racconto della vittima, video e testimonianze del personale di bordo. Un drammatico esempio di come giustizia venga fatta anche in situazioni complesse, sottolineando l’importanza di tutela e rispetto in ogni contesto.

Il tribunale: attendibile il racconto della vittima. Decisivi inoltre i video e l'intervento del personale di bordo. Un terzo giovane condannato a 5 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Stupro di gruppo in crociera: condannati a 10 anni gli studenti francesi fermati allo sbarco a Genova

