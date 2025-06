Stupenda iniziativa per i tifosi del Napoli | sconto allo store per 24 ore

Un’occasione da non perdere per i tifosi partenopei: il Napoli presenta un’eccezionale promozione di 24 ore nello store ufficiale! Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’amore della società verso i suoi supporter, regalando sconti imperdibili. Da questa sera alle 21, il sito sarà temporaneamente in manutenzione per preparare questa straordinaria sorpresa. Preparatevi a vivere il vostro amore azzurro con entusiasmo: lo sconto partirà martedì 1 luglio, e sarà un’opportunità da cogliere al volo!

Il Napoli regala ai tifosi un’importante sconto da utilizzare presso lo store online del club La società azzurra continua a muoversi a 360°. Questa volta però non per regalare nuovi beniamini da amare, ma per offrire nuovi sconti da utilizzare sul sito ufficiale del Napoli. Da questa sera alle 21, la piattaforma online sarà in manutenzione proprio per permettere lo sviluppo di questa iniziativa. SSC Napoli, martedì 1 luglio parte lo sconto online: ecco come funziona. Il sito del Napoli sarà regolarmente attivo a partire da domani 1° luglio con la nuova iniziativa proposta dalla società. Infatti a partire dalle prossime 24 ore, e fino alle 9 del mattino del 2 luglio, sarà possibile usufruire dello sconto del 10% da utilizzare presso lo store online del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stupenda iniziativa per i tifosi del Napoli: sconto allo store per 24 ore

SSC Napoli informa tutti i propri tifosi che stiamo implementando delle nuove funzionalità sul nostro sito e-commerce.

