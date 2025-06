Studentessa italiana stuprata in crociera | condannati i tre ragazzi francesi

Una triste vicenda scuote l’opinione pubblica: tre giovani francesi sono stati condannati per aver violentato una studentessa italiana sulla nave MSC Seaside. La giustizia ha fatto il suo corso, ma la sofferenza e la voglia di verità restano vive. Una storia che mette in luce la necessità di tutela e rispetto, affinché episodi così atroci non si ripetano mai più.

Tre giovani francesi sono stati condannati per la violenza sessuale di gruppo su una studentessa romana di 19 anni, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2024 a bordo della nave da crociera Msc Seaside. Stephane Feuilleret e Charly Ethon Karl hanno ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione, mentre Damien Dauteuille La Font è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per concorso. La ragazza era stata invitata nella cabina con uno di loro per bere qualcosa. Lì si è consumato un primo rapporto sessuale tra i due: un rapporto non consenziente secondo la ragazza, ma la sentenza ha assolto il giovane sul punto, condannandolo invece per la violenza in concorso quando in cabina è arrivato il secondo ragazzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Studentessa italiana stuprata in crociera: condannati i tre ragazzi francesi

