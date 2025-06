Strutture ricettive il decreto classificazione e il bando turismo tra vincoli e opportunità

Scopri come il decreto di classificazione e il bando turismo stanno plasmando il futuro delle strutture ricettive nelle Isole Minori della Sicilia. Federalberghi, in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie, analizza opportunità e sfide in un incontro dedicato agli operatori del settore. Un'occasione imperdibile per restare aggiornati e pianificare con successo il proprio sviluppo turistico. Non perdere questa chance di trasformare i vincoli in vantaggi concreti per il tuo business.

Federalberghi Isole Minori Sicilia, in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie, fa il punto su due strumenti che rappresentano opportunità e vincoli per il comparto turistico-ricettivo, nell’ambito di un incontro rivolto agli operatori del comparto turistico, che si terrà giovedì 4 luglio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Strutture ricettive, il decreto classificazione e il bando turismo tra vincoli e opportunità

Vincoli per le strutture ricettive, la Regione vara il nuovo decreto

