Strupro di Vignola La sindaca a Piantedosi | Chiediamo un incontro

Vignola si stringe nel dolore e nell’attenzione alla sicurezza, mentre la tragica vicenda della giovane donna ha scosso l’intera comunità. La sindaca Emilia Muratori, forte del suo impegno civico, ha scritto al ministro Piantedosi per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire un ambiente più sicuro. Le indagini sono in corso, ma la solidarietà e l’azione concreta rimangono le armi più potenti contro la paura e l’ingiustizia.

Mentre continua la caccia allo stupratore della 30enne di Vignola, non si placano le reazioni politiche e le prese di posizione. All’indomani della terribile vicenda la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, aveva subito chiesto che venisse rafforzata la presenza di forze dell’ordine nella cittadina. E così ora ha deciso di scrivere al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Le indagini sono in corso e come Amministrazione abbiamo dato la nostra piena collaborazione, auspicando che al più presto si possa arrestare l’aggressore. Quello che è stato possibile fare a livello locale per la sicurezza è stato fatto: per questo abbiamo deciso di scrivere direttamente al ministro dell’Interno Piantedosi chiedendogli un incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strupro di Vignola. La sindaca a Piantedosi: "Chiediamo un incontro"

In questa notizia si parla di: vignola - sindaca - piantedosi - strupro

Strupro di Vignola. La sindaca a Piantedosi: Chiediamo un incontro.

Strupro di Vignola. La sindaca a Piantedosi: "Chiediamo un incontro" - Emilia Muratori sollecita una maggiore presenza di forze dell’ordine. Scrive msn.com

Stupro di Vignola, il Comune ora scrive a Piantedosi per chiedere un incontro - La Provincia: Gli uomini delle Forze dell ordine che sono sul territorio sono competenti e determinati, ma non sono sufficienti. Come scrive lapressa.it