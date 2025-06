Stretta dei carabinieri sulla movida | sotto la lente Ostia Fregene e Maccarese

In un’azione decisa per garantire sicurezza e ordine, i Carabinieri di Roma Ostia intensificano i controlli nella movida di Ostia, Fregene e Maccarese. Con oltre 300 persone identificate e numerosi veicoli controllati, il loro impegno mira a tutelare turisti e residenti, prevenendo comportamenti rischiosi e assicurando un'estate all’insegna del divertimento responsabile. La sicurezza resta la priorità assoluta: perché il divertimento deve essere senza pensieri.

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi preventivi di controllo del territorio nella Capitale, con particolare riguardo alle località di maggiore afflusso turistico estivo di Ostia e Fiumicino, località Fregene e Maccarese, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno complessivamente identificato 305 (persone di cui 51 stranieri e 66 gravati da precedenti) e controllato 97 autoveicoli, sottoponendo al precursore dell ’alcol-test 200 conducenti. I Carabinieri della Stazione di Vitinia hanno rintracciato e arrestato un 57enne egiziano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, in e secuzione di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio e un 44enne italiano per evasione, in quanto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato intercettato dai Carabinieri della Stazione di Ostia sulla pubblica via, dopo essersi allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it