Street food latino americano a Nova Milanese

Preparatevi a un viaggio sensoriale nel cuore dell’America Latina: tre giorni di autentico street food latino a Nova Milanese! Dal 11 al 13 luglio, piazza Marconi si trasformerà in un vortice di sapori, colori e tradizioni, grazie alla presenza dei migliori street chef pronti a deliziarvi con piatti irresistibili, sia dolci che salati. Non perdete questa occasione di assaporare l’anima vibrante del Sud America senza lasciare la città!

