Strappa il cellulare dalle mani di una donna davanti alla stazione di Rho arrestato

Una scena di tensione davanti alla stazione di Rho ha scosso i passanti: un uomo di 27 anni, cittadino marocchino irregolare, ha rapinato una donna strappandole il cellulare di mano e dileguandosi. La pronta reazione delle forze dell'ordine milanesi ha portato all’arresto del sospettato. Un episodio che sottolinea l'importanza della vigilanza e dell'efficacia delle forze di sicurezza nel garantire la nostra tranquillità quotidiana.

Stava guardando il telefono all’uscita della stazione di Rho, quando se l’è visto strappare di mano da un uomo che si è dileguato. La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, per rapina. Rho, rapina davanti alla stazione ferroviaria Venerdì scorso, gli agenti della Polizia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

