Stragi di gatti investiti e indifferenza istituzionale Leidaa | Il Comune di San Severo deve agire

animali rappresenta un dramma quotidiano. La crescente emergenza richiede interventi immediati e concreti da parte del Comune di San Severo, affinché si possa garantire protezione e rispetto per queste creature innocenti. È tempo di agire: il benessere dei nostri mici dipende anche dalla nostra responsabilità collettiva.

San Severo continua a piangere piccole vittime silenziose: i gattini. In queste ultime settimane, sempre più cittadini segnalano il ritrovamento di micetti investiti sulle strade cittadine. Una strage silenziosa che passa quasi inosservata agli occhi delle istituzioni, ma che per chi ama gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: investiti - severo - stragi - gatti

Cani e gatti investiti, sale la rabbia - la Nazione - Sale la rabbia tra gli abitanti di via Pontenuovo per la frequenza con cui vengono investiti cani e gatti a causa delle macchine che sfrecciano ignorando il limite dei 30 all’ora. Segnala lanazione.it

Gatti investiti sulla via Romana "Grazie alle cure ora sono salvi" - la Nazione - Gatti investiti sulla via Romana "Grazie alle cure ora sono salvi" In paese c’è anche chi ha diramato una segnalazione dopo aver avvistato un cane smarrito vicino al cimitero. Secondo lanazione.it