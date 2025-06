Strage via D’Amelio clamoroso | Borsellino era vicino all’arresto del procuratore Giammanco

Una rivelazione sconvolgente scuote le fondamenta della verità sulla strage di via D’Amelio. Secondo un’intervista esclusiva al Tg1, Carmelo Canale svela che il giudice Paolo Borsellino stava per essere arrestato dal procuratore Giammanco, avvicinandosi a una scoperta cruciale. Un nuovo tassello si aggiunge così al mosaico irrisolto di uno dei più grandi misteri italiani. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile rivelazione.

Un'intervista esclusiva al Tg1 svela nuovi dettagli sulla strage di via D'Amelio. Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico della vicenda legata alla morte del giudice Paolo Borsellino. Carmelo Canale, ex ufficiale dei carabinieri e storico collaboratore del magistrato, ieri, 29 giugno, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Tg1, rivelando che Borsellino, pochi giorni prima dell'attentato, era vicino ad arrestare il procuratore Giammanco, all'epoca capo della Procura di Palermo. Il mistero dell'agenda rossa. Durante l'intervista, Canale ha parlato anche dell'ormai leggendaria agenda rossa, scomparsa il giorno dell'attentato di via D'Amelio.

