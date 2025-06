Strage Paderno il legale | Riccardo Chiarioni è a rischio potrebbe farsi del male Servono accertamenti medici immediati

In un contesto di grande tensione e preoccupazione, la situazione di Riccardo Chiarioni, condannato per un grave delitto familiare, si fa ancora più critica. La sua salute mentale è al centro dell'attenzione: rischia di farsi del male e necessita di accertamenti medici immediati. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire la sua sicurezza e valutare accuratamente il suo stato psicologico, affinché possa ricevere l'assistenza adeguata.

Il difensore di Riccardo Chiarioni, il ragazzo condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso il padre, la madre e il fratello minore nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 a.

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino - Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: la Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il ragazzo di 17 anni che ha compiuto un dramma familiare, uccidendo con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni.

