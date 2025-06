Strade di sangue schianto all’alba Gravissimo 21enne dopo la serata

Una tranquilla serata si è trasformata in una tragedia: all’alba di ieri, un grave incidente sulla Valsamoggia ha segnato profondamente la comunità di Ponte Samoggia. Un'auto, impattando violentemente contro il guardrail, ha lasciato dietro sé una scia di distruzione e dolore. Il giovane 21enne coinvolto, residente ad Anzola, ora lotta tra la vita e la morte. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la strada della vita.

Un suono stridente e agghiacciante di lamiere che si accartocciano, il boato dell’impatto, poi le sirene. Un risveglio drammatico quello di ieri mattina per gli abitanti di Ponte Samoggia. Poco prima dell’alba, infatti, un’auto si è schiantata contro il guardrail in Valsamoggia all’incrocio tra la via Emilia, ss9, e la via Cassoletta, all’altezza del locale Statale Nove. Mancavano pochi minuti alle 6. Un 21enne, residente ad Anzola, stava guidando la sua Volkswagen Golf. A bordo con lui, sul sedile del passeggero, c’era un amico 19enne. I due pare stessero facendo rientro a casa dopo una serata tra ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it