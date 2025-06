Stosa Virtus in azione. Il rebus di Calvellini.

Stosa Virtus si distingue nel mercato con una strategia audace e vincente, dimostrando di saper colpire nel segno. Grazie a un carattere deciso e a un'organizzazione impeccabile, la squadra rossoblù sta già mettendo a segno colpi importanti, rafforzando il suo roster e alimentando le speranze dei tifosi. Con questi passi decisi, la Virtus si prepara a intraprendere una stagione all'insegna del successo e della passione.

È un mercato scoppiettante quello messo in atto fino a questo momento dalla Stosa. La società rossoblù, che finendo il campionato a fine aprile ha avuto molto margine di manovra rispetto ad altre squadre che hanno terminato la stagione molto più avanti, ha già piazzato due colpi importanti (Morciano e Redaelli) e messo a segno conferme fondamentali per la costruzione del roster. Costantini, Braccagni, Guerra, Gianoli e Bartelloni sono già stati ufficializzati, mentre non faranno parte della squadra né capitan Olleia, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una straordinaria carriera, né Bartoletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net