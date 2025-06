Storie di doppi e quadrupli | J-Ax è mio fratello

Hai mai pensato che in ogni angolo del mondo ci siano sette persone identiche a te, ciascuna con storie e vite diverse? È affascinante immaginare questa teoria dei doppi e quadrupli, un fenomeno che sfida la nostra percezione di unicità. Ma quanti di noi hanno realmente un sosia nascosto altrove? E se fosse possibile incontrarne uno? Questi misteri alimentano il nostro desiderio di scoprire cosa ci rende davvero unici...

Ognuno di noi, vuole una credenza popolare, una leggenda o anche una divulgazione scientifica che proprio scientifica scientifica non dovrebbe essere, ha sei sosia in giro per il mondo. Ci sono, in pratica, sette persone che sono identiche, sparse per questa sfera schiacciata che chiamiamo Terra. Non si è mai capito se queste sette persone ci siano in contemporanea, e come funzioni la faccenda, ma forse questi sono dubbi effimeri che mi sorgono complice il caldo. Mi spiego meglio. Al mondo ci sono sette persone con la mia faccia, i miei capelli e il resto. Bene. Quando una di queste sette persone dovesse morire che succede? Ne nasce subito una? Oppure è già nata e arriva all’età adulta nel momento in cui c’è il trapasso di uno dei sette sosia? Ci sono quindi sette sosia adulti ma anche sette sosia giovanissimi? Oppure i sette sosia sono spari nel tempo, quindi ci sono ottime probabilità che nessuno incappi nel suo, considerando i millenni che vedono l’uomo presente qui sul pianeta? A occhio credo che la credenza, leggenda, eccetera intenda che ce ne sono sette in contemporanea, e che nessuno si sia troppo addentrato sui dettagli, come ho fugacemente fatto io qui sopra. 🔗 Leggi su 361magazine.com