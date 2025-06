Storia e memoria l’eredità di Giuseppe Parlato | appuntamento domani ore 18 al convegno della Fondazione An

Domani, alle ore 18, nella suggestiva sede della fondazione Alleanza Nazionale in via della Scrofa 43, si terrà un importante convegno dedicato a Giuseppe Parlato, uno dei massimi studiosi italiani del fascismo e dei movimenti politici del Novecento. Ricordando la sua lunga eredità intellettuale, ci immergeremo nelle sue ricerche e nel suo contributo fondamentale alla storia del nostro Paese. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire la sua straordinaria figura e il suo impatto duraturo.

Ricordare Giuseppe Parlato. Domani, martedì primo luglio, alle ore 18 nella sala convegni della fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa 43 avrà luogo il convegno dedicato uno dei più grandi studiosi italiani del fascismo, della destra e in generale dei movimenti politici del Novecento. Scomparso il 2 giugno all’eta di 73 anni, era presidente della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Il convegno sarà introdotto dal vicepresidente della fondazione An e deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano e moderato dal direttore responsabile del Secolo, Antonio Rapisarda. L’incontro si intitola “Storia e memoria della destra italiana: l’eredità di Giuseppe Parlato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Storia e memoria, l’eredità di Giuseppe Parlato: appuntamento domani (ore 18) al convegno della Fondazione An

Giuseppe Parlato, addio allo storico delle destre e del "fascismo rosso" - Con la scomparsa di Giuseppe Parlato, il panorama storiografico italiano perde un faro. A 73 anni, questo studioso ha saputo illuminare le sfumature delle destre e del fascismo rosso, proponendo una lettura critica e documentata.

