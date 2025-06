Stop stop stop stop stop | le urla di Beyoncé mentre è su un’auto sospesa nel vuoto Ecco cosa è successo durante il concerto a Houston – VIDEO

Durante il concerto a Houston, Beyoncé ha vissuto un momento di grande tensione mentre una vettura sospesa nel vuoto rischiava di mettere a repentaglio la sua sicurezza. Tra urla e paure, la popstar ha gridato "Stop" in una scena che resterà impressa nella memoria dei fan. Ecco cosa è successo davvero durante quella performance mozzafiato, un episodio che sottolinea come anche le star più grandi possano trovarsi di fronte a imprevisti imprevedibili.

Sospesa in aria su una un'auto rossa. Momento di tensione e paura per Beyoncé. Sabato 28 giugno, la popstar di fama mondiale si stava esibendo all' NRG Stadium di Houston quando qualcosa non è andato per il verso giusto. La cantante era intenta nella performance della canzone " 16 Carriages " mentre era seduta su un'auto rossa sospesa sul pubblico. " Stop, stop, stop, stop, stop ", grida Beyoncé. La macchina, nella discesa verso il pavimento, era rimasta per un attimo bloccata e si stava inclinando, facendo spaventare l'artista. La decappottabile rossa era sorretta soltanto da cavi e un'imbracatura.