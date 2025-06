Stop alle truffe telefoniche con numeri truccati dal 19 agosto | le nuove misure dell’Agcom contro lo spoofing

Dal 19 agosto, l'Agcom introduce nuove misure contro lo spoofing, con l’obiettivo di contrastare le truffe telefoniche e proteggere i cittadini. Maggiore trasparenza e controlli più severi rappresentano un passo importante per arginare le chiamate truccate da numeri falsificati. Questa regolamentazione rafforza la sicurezza delle comunicazioni e garantisce che le offerte siano chiare e affidabili. Una svolta decisiva nella lotta alle frodi telefoniche: il futuro della tutela è nelle nostre mani.

Maggiore trasparenza nelle condizioni di offerta dei servizi e più controlli per contrastare le truffe telefoniche. Sono questi gli obiettivi principali di un nuovo regolamento Agcom, adottato lo scorso 30 aprile come nuovo strumento di difesa dei cittadini. In particolare, l’Autorità punta ad arginare la sempre più diffusa pratica dello “ spoofing “, ovvero le chiamate in arrivo da utenze “ travestite ” da numeri fissi italiani o addirittura da numeri di soggetti pubblici per indurre il malcapitato a rispondere e finire vittima di un tentativo di truffa o di un teleselling aggressivo. Dopo incontri le principali associazioni dei consumatori, le associazioni di imprese, gli operatori di servizi di comunicazione elettronica, esperti e operatori di altri settori è stato messo a punto un piano di lavoro in due step. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it