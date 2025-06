Stop alle chiamate moleste e ai call center truffa | ora cambia tutto

Più volte annunciate, le promesse di una soluzione sembravano lontane, ma ora qualcosa sta per cambiare davvero. Grazie all’adozione di una rivoluzionaria tecnologia, le compagnie telefoniche stanno per mettere fine alle chiamate moleste e alle truffe telefoniche, offrendo un sollievo concreto a milioni di italiani stanchi di essere disturbati. È il momento di dire basta alla persecuzione quotidiana: la rivoluzione sta per iniziare.

Sta finalmente per diventare operativa una rivoluzione tecnologica adottata dalle stesse compagnie telefoniche che permetteranno una diminuzione sensibile delle chiamate di telemarketing fraudolento Il telemarketing aggressivo e le telefonate moleste rappresentano da anni un problema quotidiano per milioni di italiani. Una piaga che, tra pratiche scorrette e vere e proprie truffe, alimenta un diffuso senso di esasperazione. Più volte annunciate, ma mai entrate in vigore, ora, però, arrivano importanti novità sul fronte della tutela dei consumatori. Particolari filtri filtri dell'Agcom (l'Autorità garante delle comunicazioni), che bloccheranno di fatto in entrata le telefonate in arrivo dall'estero effettuate attraverso finti numeri italiani.

