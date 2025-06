Stipendi bassi e incarichi discontinui | così non va

L’attuale situazione nel settore della cooperazione sociale è infuocata: tra scioperi, richieste di ascolto e un dibattito acceso, si fa sentire forte la voce di chi chiede dignità e risposte concrete. La questione degli stipendi bassi e degli incarichi discontinui rappresenta una sfida urgente da affrontare. Ma quali sono le possibili soluzioni? È giunto il momento di trovare soluzioni durature per rilanciare questa fondamentale realtà italiana.

PER LA COOPERAZIONE sociale è un periodo caldo, anzi, bollente: lo confermano gli scioperi che diversi gruppi di lavoratori del settore hanno indetto, solo nell’ultimo mese, nelle principali città italiane, invocando, tra l’altro, l’apertura di un tavolo nazionale al ministero del Lavoro. E lo conferma il dibattito scatenato da una nostra recente intervista al presidente di Legacoopsociali, Massimo Ascari, il quale, dalle colonne del QN, aveva rivolto un appello alle istituzioni – dagli enti locali al governo – affinché fosse rispettato l’ incremento salariale del 15%, previsto dal rinnovo del contratto nazionale Cooperative sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Stipendi bassi e incarichi discontinui: così non va"

