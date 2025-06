Still Charles torna con ANCORACARLO | il nuovo EP fuori il 4 luglio 2025

un modo autentico e coinvolgente le sfide e le emozioni di un ragazzo che cerca di trovare stabilità in un mondo in continuo cambiamento. Con “ANCORACARLO”, Still Charles si conferma come una delle voci più promettenti della scena musicale italiana, pronto a conquistare il pubblico con la sua sincerità e il suo talento. Non vediamo l’ora di ascoltarlo!

STILL CHARLES, una delle voci emergenti più interessanti della scena indie-rock italiana, torna venerdì 4 luglio 2025 con il suo nuovo e attesissimo EP "ANCORACARLO" (Universal Music Italia EMI Records). "ANCORACARLO": un viaggio emotivo tra malinconia, ironia e resilienza. Dopo il successo dei singoli "AMORETABACCO" e "Sereno", Still Charles pubblica un EP intenso e personale, che mescola sonorità indie rock e influenze pop, raccontando in modo diretto la complessità emotiva della generazione Z. "ANCORACARLO" è molto più di un titolo: è una dichiarazione d'intenti, un mantra, un invito a resistere, rialzarsi e restare sé stessi.

