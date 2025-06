Steven Spielberg non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema | Continuerò a fare film finché potrò

Durante una serata speciale organizzata dagli Universal Studios per celebrare l’immenso talento e l’eredità di Steven Spielberg, il grande regista ha sorpreso tutti annunciando che continuerà a fare film finché potrà. La sua passione per il cinema è viva più che mai, e questa promessa emoziona i fan di tutto il mondo, pronti a godere ancora delle sue incredibili creazioni. Spielberg dimostra così di essere un eterno innovatore, destinato a lasciare un’impronta indelebile nel cinema.

Nel corso della serata organizzata dagli Universal Studios per celebrare Steven Spielberg e la sua eredità, il regista ha rivelato di non aver alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Steven Spielberg non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema: "Continuerò a fare film finché potrò"

